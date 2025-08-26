Esquel: se realiza el primer Encuentro de Vacunadores

Ivana Cáceres, Coordinadora de Inmunizaciones de Primer Nivel, se refirió al Encuentro de vacunadores que se está llevando a cabo el día de hoy, 26 de agosto, de 9:00 a 13:00 hs.

"Hacemos un Encuentro de Vacunadores con los enfermeros del vacunatorio del hospital, enfermeros del área externa, de los centros de salud y los puestos sanitarios u hospitales rurales", comentó a Red43.

Además, expresó que es la primera vez que se realiza un encuentro de estas características, ya que surgió por iniciativa de los propios interesados.

Se estima que alrededor de 40 vacunadores participarán del encuentro de forma presencial, aunque también está la posibilidad de conectarse por Zoom para no perderse esta oportunidad de seguir profesionalizándose.

Respecto a los temas a tratar, Cáceres comentó: "Vamos a ver en general cómo estamos trabajando, el tema de los esquemas, por ahí refrescar algunas cosas porque hay mucho personal nuevo. Es para incentivar al compañero al acto de vacunar y la importancia".

El Encuentro de vacunadores fue organizado por el Hospital Zonal de Esquel, y la Coordinación de Inmunizaciones del Primer Nivel de Atención.

R.G.