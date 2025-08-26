15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
26 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: se realiza el primer Encuentro de Vacunadores

Con la participación de personal del hospital, centros de salud y puestos sanitarios, la jornada busca unificar criterios, repasar esquemas y revalorizar el rol del vacunador en el sistema de salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ivana Cáceres, Coordinadora de Inmunizaciones de Primer Nivel, se refirió al Encuentro de vacunadores que se está llevando a cabo el día de hoy, 26 de agosto, de 9:00 a 13:00 hs. 

 

"Hacemos un Encuentro de Vacunadores con los enfermeros del vacunatorio del hospital, enfermeros del área externa, de los centros de salud y los puestos sanitarios u hospitales rurales", comentó a Red43.

 

Además, expresó que es la primera vez que se realiza un encuentro de estas características, ya que surgió por iniciativa de los propios interesados. 

 

Se estima que alrededor de 40 vacunadores participarán del encuentro de forma presencial, aunque también está la posibilidad de conectarse por Zoom para no perderse esta oportunidad de seguir profesionalizándose. 

 

Respecto a los temas a tratar, Cáceres comentó: "Vamos a ver en general cómo estamos trabajando, el tema de los esquemas, por ahí refrescar algunas cosas porque hay mucho personal nuevo. Es para incentivar al compañero al acto de vacunar y la importancia". 

 

El Encuentro de vacunadores fue organizado por el Hospital Zonal de Esquel, y la Coordinación de Inmunizaciones del Primer Nivel de Atención. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más Odontología: un centro de vanguardia en Esquel con equipos de última generación
2
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
3
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
4
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
5
 Q.E.P.D Sofia Ñanco
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
5
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -