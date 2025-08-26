SITRAVICH logró un acuerdo salarial con el Gobierno Provincial

El Secretario General de SITRAVICH, Luis Suárez, y el Secretario adjunto Darío Colinecul, dialogaron con Red43 sobre el reciente acuerdo salarial alcanzado con el Gobierno de la provincia.

"En el día de la fecha, se ha llegado a un principio de acuerdo con el Gobierno Provincial para un incremento salarial en base a las propuestas que nosotros hemos presentado. Se aceptó una de ellas después de haber tenido 4 reuniones", comentó Suárez.

El incremento salarial en cuestión consta del 5% dividido en 3 cuotas: el 1,6% en julio, el 1,7% en agosto y el 1,6% en septiembre. Además, se aumentó el ingreso de algunos ítems como es el de antigüedad que alcanzó un incremento del 4%, y el de zona desfavorable que pasará del 70% al 90% en los meses de noviembre y diciembre.

Suárez también adelantó: "En octubre tenemos nuevamente fecha de reunión por recomposición salarial para la segunda quincena del mes de octubre. Nosotros pretendemos que para el último trimestre se trate la negociación de recomponer con los índices del IPC patagónico, que se tenga en cuenta la inflación de esos meses".

Finalmente, el Secretario General expresó que todas estas negociaciones y el acuerdo final estuvieron siempre consensuadas con las bases de SITRAVICH que se mantuvieron en estado de asamblea permanente: "El día de hoy nosotros haremos la comunicación, ya esperando la resolución de la homologación definitiva para poder volver cada uno a su puesto de trabajo con total normalidad".

R.G.