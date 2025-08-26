15°
En polémico fallo absolvieron a los responsables de una pesquera por contaminación

Es el caso Conarpesa de Puerto Madryn. La jueza Patricia Reyes dijo que no se pudo comprobar con certeza que los líquidos provengan de la empresa. El fiscal Williams anticipó que apelará la decisión.
Por Redacción Red43

La jueza Patricia Reyes encabezó este lunes la audiencia donde se dio lectura al fallo que absolvió a Nadine Parry, responsable ambiental, y Yosef Vargas, jefe de planta de efluentes de Conarpesa, en el marco de la causa iniciada por el volcado al mar líquidos crudos sin tratamiento provenientes del procesamiento de langostino. Durante la audiencia no estuvo Parry. Y el fallo de la jueza generó polémica. El fiscal Alexis Williams anticipó que apelará la decisión.

 

“Ha sido un caso complejo que me resultó un desafío y me aboqué a estudiarlo porque no fue sencillo”, dijo la jueza. Lo complejo es por la multiplicidad de factores que intervienen en el hecho juzgado.

 

No sé pudo establecer con certeza que el líquido proviniera de la empresa. Y los mensajes entre los imputados no fueron contundentes para confirmar una conducta procesal.

 

En los alegatos el Ministerio Público Fiscal había solicitado que a las dos personas se dicte la culpabilidad y la pena de prisión de efectivo cumplimiento de 3 años y 6 meses para Parry y 3 años y 3 meses para Vargas.

 

La acusación se apoyó en testimonios, pericias, actas, fotos, inspecciones oculares y análisis de laboratorio, que presuntamente confirmaban la existencia de un by pass o conexión clandestina para desviar efluentes sin tratar al Golfo Nuevo con valores miles de veces lo permitido. También se incorporaron como prueba mensajes de WhatsApp entre los imputados.

 

Los abogados particulares de los imputados habían solicitado su absolución por el beneficio de la duda, además de plantear que no existió el delito e incluso que el by pass no existió según declaró uno de los letrados defensores.

 

 

