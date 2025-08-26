Avanza la renovación de la red pluvial y por lo tanto, habrá un corte de agua en Trevelin

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa que continúa con la renovación de red pluvial en la zona.

En la intersección de Av. San Martín y Hnos. Azparren, se realiza la colocación de una nueva cañería de PVC Ø110. Esta obra era necesaria ya que la antigua cañería había quedado ubicada por debajo del canal pluvial, lo que generaba dificultades en el servicio.

La renovación de la red se dio en distintas etapas. La siguiente acción será "conectar los empalmes a la red existente, motivo por el cual mañana será necesario un corte en el suministro de agua potable en la zona", anticipan desde la Coop 16.

Estos trabajos forman parte del plan de mejoras continuas para optimizar el servicio de agua .



Agradecemos la comprensión de la comunidad y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.