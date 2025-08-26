Se realizará en Esquel el curso introductorio de Flujo Digital de Odontología

26 de Agosto de 2025
sociedad |
El 18 de septiembre, el Dr. Julián Doba presentará el curso introductorio de Flujo Digital de Odontología en el Circulo Odontológico de Esquel.
El curso teórico-práctico se realiza con inscripción previa y su arancel es con reintegro.
En esa jornada, de 15 a 19 horas se capacitará en uso de escáner intraoral, impresión 3D, softwares de diseño, técnicas de escaneo, casos clínicos ¡y mucho más!
Las dudas e inscripciones se realizan al número 294-468-1508
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?