Martes 26 de Agosto de 2025
26 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Se realizará en Esquel el curso introductorio de Flujo Digital de Odontología

El 18 de septiembre, el Dr. Julián Doba presentará el curso en el Circulo Odontológico de Esquel
Por Redacción Red43

El 18 de septiembre, el Dr. Julián Doba presentará el curso introductorio de Flujo Digital de Odontología en el Circulo Odontológico de Esquel.

 

El curso teórico-práctico se realiza con inscripción previa y su arancel es con reintegro.

 

En esa jornada, de 15 a 19 horas se capacitará en uso de escáner intraoral, impresión 3D, softwares de diseño, técnicas de escaneo, casos clínicos ¡y mucho más!

 

Las dudas e inscripciones se realizan al número 294-468-1508

 

