Destacado rol de Chubut en la 112° Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres tuvo una activa participación en la 112° Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las presencias de los secretarios de Ambiente de la provincia, Juan José Rivera, quien además ejerce la vicepresidencia de ese organismo, y de Bosques, Abel Nievas.

La Asamblea contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli y el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, acompañados por Federico Javier Cacace, presidente del COFEMA.

El encuentro reunió a las máximas autoridades ambientales de las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de avanzar en la coordinación de políticas públicas, el seguimiento de acuerdos federales y la implementación de programas ambientales en todo el territorio nacional. Los representantes provinciales debatieron sobre financiamiento internacional, bosques nativos, biodiversidad, residuos y gestión climática. Además, se presentaron proyectos y declaraciones de interés que fortalecen la agenda ambiental federal.

Proyecto conjunto para la prevención de incendios

En un trabajo articulado con las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Chubut presentó ante el COFEMA un proyecto para el financiamiento del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales y su plataforma informática asociada, en el marco del Fondo Verde del Clima.

Esta iniciativa busca fortalecer la prevención y respuesta frente a los incendios, una problemática de alto impacto en la región patagónica.

Avances regulatorios en cambio climático

Chubut también expuso los progresos alcanzados en materia de regulación de gases de efecto invernadero, destacando la Resolución N° 58/2024, primera norma en la Argentina que regula específicamente las emisiones de metano en la industria hidrocarburífera. Este hito coloca a la provincia a la vanguardia en políticas ambientales vinculadas al cambio climático y al control de la huella de carbono.

Participación en comisiones

La delegación chubutense tuvo una participación activa en distintas comisiones de trabajo. En la Comisión de Bosques Nativos, el secretario Abel Nievas intervino en la presentación del informe de gestión del COFEMA en esta materia. En el ámbito de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, se dieron a conocer los avances del Séptimo Informe de Biodiversidad, el Primer Informe Nacional sobre el Protocolo de Nagoya y la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras.

Finalmente, en la Comisión de Cambio Climático y Calidad del Aire, se presentaron informes sobre mercados de carbono, el proyecto para el Fondo de Adaptación y la actualización de la Mesa de Articulación Provincial vinculada a la NDC, destacándose también los aportes de Chubut en materia de regulación de emisiones de metano.

El rol de Chubut en el COFEMA

El secretario Rivera, en su rol de vicepresidente del Consejo, destacó la importancia de mantener un diálogo permanente entre las jurisdicciones para construir consensos que permitan abordar los desafíos ambientales de manera articulada. Asimismo, destacó que “el gran desafío que tenemos las provincias no es sólo debatir políticas, sino llevarlas a la práctica con proyectos concretos y normativas claras. Desde Chubut trabajamos para que cada acuerdo federal se traduzca en acciones efectivas en el territorio”.

Con estas acciones, el Gobierno del Chubut, bajo la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable, consolidando una presencia activa y estratégica en los espacios federales donde se definen las políticas públicas ambientales del país.

R.G.