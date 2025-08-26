16°
EcoPuelco MTB 2025: La Comarca recibe una nueva competencia de mountain bike

Con circuitos de 40 y 65 km, categorías para todas las edades y un mini kit para los más chicos, llega la carrera de mountain bike que reúne deporte, aventura y majestuosos paisajes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El próximo 19 de octubre, la localidad de Lago Puelo será sede del EcoPuelo MTB, una carrera de mountain bike que combina deporte y naturaleza en la Comarca Andina.

 

El evento tendrá largada en la Plaza Central de Lago Puelo y recorrerá circuitos que atraviesan bosques nativos, senderos de montaña y zonas cercanas al río Azul, ofreciendo distintos niveles de exigencia para los participantes.

 

Categorías y recorridos

 

El EcoPuelo MTB contará con varias opciones adaptadas a diferentes perfiles de ciclistas:

 

  • Distancia Promocional – 40 km: destinada a cicloturistas y usuarios de E-Bike. Se incluyen 12 categorías para cadetes y adultos que se inician en la competencia.

     

  • Distancia Competitiva – 65 km: con 18 categorías para damas y caballeros, orientada a ciclistas con experiencia que buscan un mayor desafío.

     

  • Mini Kit: un circuito especial para niños y jóvenes, promoviendo la iniciación en el deporte.

     

 

Todos los participantes recibirán medallas de finisher, y los primeros puestos serán premiados.

 

Inscripciones y contacto

 

Las inscripciones están abiertas a través del sitio oficial lagopuelo.gob.ar/turismo/eco-puelco-mtb. Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 2945 513292.

 

 

 

O.P

 

