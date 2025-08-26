Un día para abrigarse temprano y disfrutar la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes una jornada fresca en la Comarca Andina, con cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche, y sin probabilidades de lluvias.

Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 3°C y viento moderado del oeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará completamente nublado, aunque sin precipitaciones, y la temperatura alcanzará los 13°C, el valor máximo previsto para la jornada. El viento rotará al sudoeste, soplando de manera leve a moderada entre 7 y 12 km/h.

Ya en la noche, el cielo continuará nublado, con una temperatura estimada en 6°C y vientos suaves del sudoeste.

En síntesis, será un día estable, fresco y mayormente gris en la Comarca Andina, ideal para actividades al aire libre, ya que la probabilidad de lluvias es nula (0-10% en la mañana y 0% en la tarde y noche).

Efemérides del 26 de agosto

Este martes trae consigo importantes conmemoraciones:

Día Nacional de la Solidaridad , en homenaje al natalicio de la Madre Teresa de Calcuta (1910), símbolo mundial de ayuda y compromiso social.

Día del Actor , en recuerdo a San Ginés, figura histórica que representa a este arte.

Día Internacional contra el Dengue, fecha que busca concientizar sobre la prevención de esta enfermedad transmitida por mosquitos.

