La Mare se presenta en la Comarca Andina

La cantante y compositora gaditana La Mare se presentará en vivo el próximo jueves 28 de agosto en la Casa del Bicentenario de El Bolsón, a las 21 horas.

Con ocho años de trayectoria, La Mare se caracteriza por la fusión de ritmos y estilos, combinando música de raíz española, folclore latinoamericano y matices africanos, todo ello acompañado por su voz dulce y llena de fuerza. Su propuesta busca conectar con el público a través de un universo de emociones, en el que cantar, bailar, llorar y reír se viven simultáneamente, convirtiendo cada concierto en un viaje sensorial.

Durante la presentación en El Bolsón, La Mare compartirá el escenario con las artistas Pepa Diaz y Anahí Pereyra.

La cantante aprovechará para presentar su nuevo EP, “Del fuego. Parte I”, el primer adelanto de un proyecto completo que continuará con “La luz. Parte II”. Este trabajo reúne seis canciones que combinan atmósferas electrónicas, efectos vocales y letras que abordan desde el amor y la vulnerabilidad hasta el humor irónico, manteniendo la esencia que caracteriza a la artista.

Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles en lamareoficial.com.

