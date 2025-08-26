Elecciones vecinales en Paraje Entre Ríos: Vecinos podrán renovar autoridades el 30 de agosto

El Tribunal Electoral Municipal (TEM) de Lago Puelo informó a vecinas y vecinos de Paraje Entre Ríos que, mediante la resolución N°001/25, se realizó el primer llamado a elecciones vecinales para este paraje.

La única lista presentada y oficializada es la Lista “La Veci”, aunque los vecinos decidieron legitimar los cargos mediante el voto, por lo que se continúa con el cronograma previamente publicado.

Las elecciones se llevarán a cabo el sábado 30 de agosto, de 11 a 15 horas, en el Centro Comunitario de Paraje Entre Ríos.

Requisitos para votar

Para poder emitir su voto, las personas deberán ser mayores de 18 años, presentar DNI físico al momento de la votación y figurar en el padrón definitivo.

O.P