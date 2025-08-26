“Chubut Mágico” deslumbró en Buenos Aires

En el marco de la política de promoción turística de los destinos chubutenses que viene implementando desde el inicio de su gestión el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut desplegó en Buenos Aires una imponente réplica del Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande del mundo, llamando poderosamente la atención de quienes se acercaron a observarlo en su lugar de emplazamiento: el popular Parque Thays, ubicado al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La propuesta “Chubut Mágico”, una innovadora promoción turística que busca acercar al público porteño los principales atractivos de toda la provincia, se logró concretar gracias a un trabajo conjunto que han llevado adelante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Casa del Chubut.

“Chubut Mágico” se está desarrollando en el Parque Thays, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Cuenta con la presencia de la imponente réplica del Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande del mundo. Las actividades que se están realizando incluyen también juegos interactivos, sorteos, charlas educativas y material informativo sobre los diferentes destinos turísticos que ofrece nuestra provincia durante las diversas temporadas del año.

Una aventura patagónica en Buenos Aires

Al respecto el director regional de la Delegación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Sebastián Sarsfield, dijo que “vinimos a Parque Thays con nuestra propuesta denominada Chubut Mágico, que es la aventura del sur acá en Buenos Aires, con todas las opciones turísticas que van desde el mar hasta la cordillera, incluyendo la meseta, contándole a la gente que se acerca al lugar todas las opciones que ofrece Chubut durante las distintas temporadas del año”.

Sarsfield agregó que “ha venido a visitarnos una gran cantidad de público, que nos pregunta por los destinos de la provincia, y por las frecuencias de los vuelos que salen todos los días para Chubut. Nos consultan también acerca de cuáles son las mejores fechas para viajar, y cuáles son las actividades que se pueden realizar en cada uno de los destinos”.

El funcionario provincial señaló que “en un principio, les llama mucho la atención la presencia de la réplica del Patagotitan mayorum, y eso los lleva también a buscar más información turística sobre Chubut”.

Para finalizar, Sarsfield indicó que “Chubut Mágico forma parte de una serie de acciones que estamos desarrollando en forma permanente acá en Buenos Aires para ampliar la promoción turística de la provincia, participando en eventos, ferias, giras de comercialización con agencias y operadores mayoristas, entre otras”, concluyó.

Continúa en septiembre

“Chubut Mágico” continuará desarrollándose en el Parque Thays durante el mes de septiembre. Inicialmente estaba prevista su finalización para el 31 de agosto, pero dado el gran interés que ha manifestado el público en general por la propuesta chubutense, se decidió extender el programa hasta el próximo mes inclusive, dándole visibilidad a la oferta turística de nuestra provincia en una de las zonas más transitadas de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

F.P