El homicidio de un policía en Cushamen llega a juicio por jurados en Lago Puelo

En la localidad de Lago Puelo comenzó el juicio por jurados para determinar la culpabilidad de Gastón Nahuelquir en el homicidio del policía Adrián Nahuelquir, asesinado en diciembre de 2023 en el paraje La Blancura, cerca de Cushamen. El proceso se inició con la presentación de la teoría del caso por parte de la fiscalía, que sostuvo que el crimen fue motivado por el odio a la condición de policía de la víctima.

La fiscal María Bottini describió a Adrián Nahuelquir como un hombre de 36 años, oriundo de la zona y muy apegado a su familia. Según la acusación, en la madrugada del 24 de diciembre, mientras la víctima se encontraba desarmada en una reunión social, fue apuñalada por la espalda de forma sorpresiva por el acusado.

La puñalada, de 38 centímetros de profundidad, le destrozó órganos vitales y le causó la muerte de manera inmediata. La fiscalía argumentó que el ataque fue alevoso y que, al momento de la agresión, el acusado habría gritado frases como "te la puse milico", lo que confirmaría la motivación del crimen.

Para respaldar su teoría, la fiscalía presentará a una serie de testigos, entre ellos el padre de la víctima, personal policial que intervino en la investigación, y peritos forenses y criminalísticos que explicarán las circunstancias de la muerte y la mecánica del hecho.

Por su parte, la defensa de Gastón Nahuelquir intentará refutar la acusación, argumentando que el acusado actuó en defensa de su hermano. Sin embargo, la fiscalía afirmó que sus testigos demostrarán que no hubo ningún ataque por parte de la víctima y que los agresores eran el acusado y su hermano.

El juicio continuará en los próximos días con la presentación de pruebas y testimonios de ambas partes, tras lo cual el jurado popular emitirá su veredicto.

F.P