Miércoles 27 de Agosto de 2025
27 de Agosto de 2025
Vacantes abiertas en el SPLIF: Más de 20 puestos disponibles

La convocatoria incluye combatientes de incendios forestales, radio operadores, despachante aeronáutico, responsable de fiscalización y auxiliar de administración. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de septiembre.
Por Redacción Red43

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro abrió una nueva convocatoria laboral para cubrir distintos puestos en SPLIF El Bolsón, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. Las personas interesadas pueden registrarse hasta el 9 de septiembre de 2025 a través del portal oficial: https://convocatoriarn.rionegro.gov.ar.

 

20 puestos para combatientes de incendios forestales

 

La convocatoria principal está destinada a 20 combatientes de incendios forestales, con edades entre 18 y 25 años (hasta 30 si cuentan con capacitaciones acreditadas en manejo del fuego). No se requiere experiencia previa, aunque se valorará el conocimiento de herramientas manuales de campo, manejo básico de PC y familiaridad con la normativa del Plan de Protección contra Incendios Forestales.

 

Los candidatos deberán residir en Río Negro y contar con secundario completo. Se prioriza la capacidad de trabajo en equipo, predisposición a la capacitación, disciplina y adaptabilidad.

 

 

Otros puestos disponibles en SPLIF El Bolsón

 

Además de los combatientes, la convocatoria incluye:

 

  • 1 radio operador: Edad 18-25 años, horario de 40 horas semanales, manejo de herramientas de comunicación y conocimiento básico de la zona.

     

  • 1 despachante aeronáutico: Mayor de 23 años, secundario completo y formación habilitada por ANAC, con manejo de PC y elaboración de informes.

     

  • 1 responsable de fiscalización: Mayor de 23 años, título terciario o universitario en Seguridad e Higiene, con conocimientos en procedimientos administrativos y normativa de incendios forestales.

     

  • 1 auxiliar de administración: Edad 18-35 años, secundario completo, manejo básico de PC y herramientas administrativas, capacidad de trabajo en equipo y actitud proactiva.

     

Cómo postularse

 

Todas las personas interesadas, ya sean del ámbito público o privado, deben completar el procedimiento indicado en el portal oficial. Los documentos requeridos incluyen:

 

  • Documento de identidad

     

  • Analítico de estudios (secundario, terciario o universitario según el puesto)

     

  • Autorización de la máxima autoridad del organismo, en caso de ser personal de planta permanente o transitoria del Poder Ejecutivo

     

Para consultas, los postulantes pueden comunicarse a convocatoriasfp@funcionpublica.rionegro.gov.ar.

 

Plazos y cierre de convocatoria

 

La fecha de apertura es el 26 de agosto, mientras que el cierre será el 9 de septiembre de 2025.

 

 

 

O.P

 

