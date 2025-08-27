En la Escuela 713, la radio se reinventa y sigue sonando

Estudiantes de la Escuela N° 713 dialogaron con Red43 sobre el Día Nacional de la Radio y el trabajo que llevan adelante en la institución.

Lautaro forma parte de "Somos revolución" en el que habla de geopolítica y diversos temas de la política en general. Este programa generalmente se emite los días martes a la mañana: "Lo encabezo yo, aunque siempre surge algún compañero que aporta sus ideas y que está haciendo el aguante constante", comenta.

Al preguntarle por el significado simbólico de la radio, justo en el día de su conmemoración, Lautaro expresa que es: "Un espacio de difusión, pero principalmente de discusión con fundamentos, para resolver los problemas actuales y que nos vayamos pensando y re-pensando como personas en sociedad".

Por su parte, Simona y Emilia conforman "El secreto de la mirada" donde los jueves, durante el primer recreo escolar, hacen reseñas de películas que les resultaron llamativas por algún motivo. Ambas coinciden en que lo que motivó su deseo de hacer radio fueron las ganas de compartir entre pares y con los demás las ideas y los pensamientos que les surgen a partir de un film. "Es una manera de conectar", expresaron.

Finalmente, Milagros, una de las docentes que acompaña estos recorridos radiales, comentó: "Yo los escucho y siento admiración por estas generaciones que vienen a la radio y se expresan increíblemente. Tienen un montón de cuestiones para decir y aprendo muchísimo estando de este lado. Cuesta impulsarlos a que hagan algo porque están en el medio de las materias, se escapan, vienen en recreos y horas libres".

Respecto a la actualidad de 713Radio, Milagros expresó: "Podríamos decir que, técnicamente, la radio murió hace unos años porque no estamos más al aire. Es una radio que estuvo 8/9 años al aire, se podía escuchar por todo Esquel pero hubo inconvenientes y nos sacaron del aire de un día para el otro. Fue durísimo".

Sin embargo, las ganas de seguir adelante hicieron que desde la institución se organizaran y comenzaran a generar contenido para redes: "Estamos haciendo este tipo de radio: una radio que se puede ver, buscando los nuevos formatos para que llegue".

Actualmente, la programación de 713Radio es muy variada, con una amplia participación de alumnos y del propio personal. Estas propuestas pueden encontrarse y disfrutarse en las redes sociales "/13Radio" en Facebook o @laradiodela713 en Instagram. Además, cuentan con un canal de YouTube en el cual también comparten sus producciones.

