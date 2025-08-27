14°
Esquel, Argentina
Miércoles 27 de Agosto de 2025
27 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Cómo se encuentran las rutas nacionales en la provincia?

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas este miércoles 27 de agosto.
Por Redacción Red43

Vialidad Nacional difundió el primer parte de rutas de este miércoles 27 de agosto, correspondiente al Plan de Mantenimiento Invernal.

 

En este marco, informaron que la ruta nacional Nº 40  entre Río Mayo - empalme Ruta 26,  se encuentra con la calzada normal, húmeda en sectores. La banquinas se encuentran húmedas, con barro en sectores.

 

Se registra viento moderado. Los equipos viales realizan recorrido preventivo. 

 

Solicitan transitar con precaución.

 

Para más información sobre el estado de las rutas se puede acceder a http://www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

 

 

