¿Cómo se encuentran las rutas nacionales en la provincia?

Vialidad Nacional difundió el primer parte de rutas de este miércoles 27 de agosto, correspondiente al Plan de Mantenimiento Invernal.

En este marco, informaron que la ruta nacional Nº 40 entre Río Mayo - empalme Ruta 26, se encuentra con la calzada normal, húmeda en sectores. La banquinas se encuentran húmedas, con barro en sectores.

Se registra viento moderado. Los equipos viales realizan recorrido preventivo.

Solicitan transitar con precaución.

Para más información sobre el estado de las rutas se puede acceder a http://www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

C.S.