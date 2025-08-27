15°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 27 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina ruta 40CorteEl HoyoATE
27 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Corte en Ruta Nacional 40 por reclamos de ATE

Trabajadores de ATE cortaron la Ruta Nacional 40 para reclamar salarios dignos, pases a planta, recategorizaciones y mejores condiciones laborales, acompañados de una olla popular.
Por Redacción Red43

Este miércoles 27 de agosto, trabajadores nucleados en ATE llevaron adelante un corte de la Ruta Nacional 40 a la altura del Puente Salamín, en la localidad de El Hoyo, para exigir mejoras laborales y condiciones dignas de trabajo.

 

La protesta comenzó alrededor de las 11 horas y contó con la organización de una olla popular, a la que los vecinos fueron invitados a participar llevando plato y cubierto.

 

 

Los reclamos del sindicato incluyeron la demanda de salarios dignos, pases a planta permanente, recategorizaciones, pago de atención primaria, oficinas de trabajo en condiciones dignas y el fin de promesas incumplidas.

 

El corte generó demoras en el tránsito, aunque los trabajadores remarcaron la importancia de visibilizar la situación y reclamar por sus derechos.

 

 

 

O.P

 

