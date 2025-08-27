Día del Árbol: celebración del INTA en Aldea Escolar

Desde el Campo Experimental Agroforestal del INTA Trevelin, se invita a la comunidad de Aldea Escolar a una jornada de plantación de árboles, en la que se destacará la importancia de las plantas nativas. Esto se va a realizar en el marco del Día del Árbol, que se celebrará el próximo 29 de agosto en Argentina.

La invitación es para este jueves 28 a partir de las 13:30 hasta las 16:00 horas en la Reserva Urbana Arroyo Blanco para plantar árboles nativos. La idea, aseguran desde la institución, es contribuir a la restauración de las costas del arroyo junto a la comunidad educativa de Aldea Escolar y sus pobladores.

En la jornada se aprenderá sobre la importancia de los árboles nativos y su rol en los ecosistemas de ríos y las reservas urbanas. No se requiere inscripción previa.

E.B.W.