Un récord en silencio

La Final Nacional Sala de Tiro con Arco quedará en el recuerdo de todos por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con la impecable organización del torneo por parte del Club de Arquería Andino Patagónico, que de esto sabe bastante.

Lo otro tiene que ver con el turismo deportivo, aunque muchas veces nos damos cuenta que al deporte mucho se lo relega, sin saber que en tiempo de crisis será lo único que nos terminará salvando.

Además, practicar deporte, tiene otros beneficios que muchas veces se los ignora. Con el deporte se sociabiliza, uno se hace de amigos, aprende a jugar en equipo. Practicando deporte uno se enferma menos y, por ende, visita menos el hospital.

Pero vamos al sentido de esta nota. Ocurrió un hecho que no fue destacado en su momento. El arquero Maximiliano González Fanule, representante del CARPO consiguió un segundo puesto en la fase final, pero para llegar a esa instancia, precisamente en la fase clasificatoria, lo hizo con un récord histórico nacional en la modalidad sala.

Precisamente en la fase clasificatoria Maxi González, en la categoría Senior Tradicional Masculino, alcanzó un total de 505 puntos, histórico a nivel nacional para esa disciplina.

Con ese puntaje terminó en la primera posición de la fase clasificatoria, aunque ya en las eliminatorias (que sería la parte final del torneo) logró la medalla de plata con un segundo puesto, también muy festejado.

Maxi practica tiro con Arco desde hace más de un año. Nadie en la historia de la FATARCO hizo ese puntaje.

Señalemos que la Final Nacional Sala tuvo lugar en el Gimnasio Municipal de Esquel durante el fin de semana del 15 al 17 de agosto.