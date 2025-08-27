15°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 27 de Agosto de 2025
PronosticoSMNinviernoEl HoyoEpuyenEl BolsónLago Puelo
27 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Miércoles con cielo mayormente nublado y sin lluvias

El SMN anticipa un día estable en plena temporada invernal, ideal para actividades al aire libre. 
La Comarca Andina amaneció este miércoles 27 de agosto con un cielo cubierto y temperaturas propias del invierno, aunque todavía se recuerda la jornada del martes, que regaló un aire casi primaveral en plena temporada fría.

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy se espera un día mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones nula (0%) en toda la Comarca.

 

Pronóstico por tramos

 

  • Mañana: cielo mayormente nublado, con una mínima de 0°C. El viento soplará del oeste entre 13 y 22 km/h.

     

  • Tarde: continuará mayormente nublado, con una máxima que alcanzará los 12°C, acompañada de viento leve del noroeste entre 7 y 12 km/h.

     

  • Noche: cielo cubierto, temperatura en descenso hasta los 6°C y viento calmo del sudoeste (0 a 2 km/h).

     

 

El panorama climático muestra que, si bien no habrá sol pleno como en la víspera, tampoco se esperan lluvias ni nevadas.

 

Efemérides de hoy: Día de los Lagos y Día de la Radio en Argentina

 

Este 27 de agosto se conmemoran dos fechas especiales:

 

  • Día Mundial de los Lagos: busca generar conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas esenciales para la biodiversidad, la provisión de agua y la regulación climática. En la Comarca Andina, rodeada de lagos como el Puelo y Epuyén, la fecha adquiere un fuerte valor simbólico.

     

  • Día de la Radio en Argentina: recuerda la primera transmisión radiofónica del país, realizada el 27 de agosto de 1920 por Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, conocidos como Los locos de la azotea. Desde la terraza del Teatro Coliseo, transmitieron la ópera Parsifal de Richard Wagner, marcando el inicio de una nueva era en la comunicación.

     

 

O.P

 

