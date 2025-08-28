Este viernes 29 de agosto sesiona el Concejo Deliberante

Este viernes 29 de agosto, a partir de las 9:30 hs, se llevará adelante la décima sesión del Concejo Deliberante de Esquel.

El nuevo encuentro legislativo será en el Salón Walter Cristiani, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

En esta sesión, se presentará un proyecto para declarar como vecino ejemplar a Don Carlos Wodtcke, además se expondrá una solicitud de acciones legales por el estado de las rutas nacionales de la región. Por otro lado, se propondrá la creación de un sistema municipal de promoción y desarrollo industrial, tecnológico y logístico, y la declaración de interés cultural de la 84° Semana de la Geografía, entre otros temas relevantes.

R.G.