Jueves 28 de Agosto de 2025
RED43 #Esquel
28 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El fin a 11 años de espera: comienzan obras de gas y agua en Valle Chico

El intendente Matías Taccetta confirmó el inicio de trabajos que beneficiarán a 540 lotes, poniendo fin a más de 11 años de espera de los vecinos. La inversión supera los $728 millones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Matías Taccetta, intendente de la ciudad, anunció importantes obras a realizarse en Valle Chico. 

 

"En el día de hoy ya tenemos firmado el convenio con la empresa Pasquini Construcciones y el acta de inicio de una obra tan esperada por los vecinos de Valle Chico: la obra de gas y la obra de agua", comentó Taccetta. 

 

Estas obras iniciarían la próxima semana y estará financiada por el Gobierno provincial conjuntamente con el Municipio de Esquel: "$728.000.000 para esta obra y un plazo de 3 meses aproximadamente".

 

Matías Taccetta aseguró: "La intención nuestra es dar solución a 11 años de espera por parte de tantos vecinos que han comprado de buena fe sus lotes, han adquirido sus viviendas del IPV y han sido olvidados por tanto tiempo". 

 

Finalmente, agradeció tanto al Gobernador de la provincia, Ignacio Torres, como al Secretario de Infraestructura. "Ya podemos dar inicio a esta obra y destinar los fondos municipales a completar estas necesidades que tienen gran parte de los vecinos que han comprado. Son 540 lotes los que se han vendido en algún momento, se han comprado y no se les ha dado el lote con servicios", concluyó Taccetta. 

 

 

R.G.

 

