El fin a 11 años de espera: comienzan obras de gas y agua en Valle Chico

Matías Taccetta, intendente de la ciudad, anunció importantes obras a realizarse en Valle Chico.

"En el día de hoy ya tenemos firmado el convenio con la empresa Pasquini Construcciones y el acta de inicio de una obra tan esperada por los vecinos de Valle Chico: la obra de gas y la obra de agua", comentó Taccetta.

Estas obras iniciarían la próxima semana y estará financiada por el Gobierno provincial conjuntamente con el Municipio de Esquel: "$728.000.000 para esta obra y un plazo de 3 meses aproximadamente".

Matías Taccetta aseguró: "La intención nuestra es dar solución a 11 años de espera por parte de tantos vecinos que han comprado de buena fe sus lotes, han adquirido sus viviendas del IPV y han sido olvidados por tanto tiempo".

Finalmente, agradeció tanto al Gobernador de la provincia, Ignacio Torres, como al Secretario de Infraestructura. "Ya podemos dar inicio a esta obra y destinar los fondos municipales a completar estas necesidades que tienen gran parte de los vecinos que han comprado. Son 540 lotes los que se han vendido en algún momento, se han comprado y no se les ha dado el lote con servicios", concluyó Taccetta.

R.G.