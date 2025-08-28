Evacuaron preventivamente la Escuela N° 705 por presunta fuga de gas

En la noche de ayer miércoles, siendo las 23:03 horas, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin recibió el alerta por una presunta fuga de gas en la Escuela N° 705.

De inmediato se acudió al lugar con tres dotaciones, un autobomba y dos vehículos de apoyo, con un total 14 bomberos voluntarios. Una vez en el establecimiento, se realizó un exhaustivo recorrido de todas las instalaciones, no detectándose presencia de gas. Asimismo, se corroboró que la totalidad de las personas presentes —25 alumnos y 5 empleados— había evacuado el edificio en forma preventiva.

Como medida de seguridad, se efectuó un corte parcial del suministro de gas. Posteriormente, las dotaciones regresaron a la base sin registrarse novedades.

Durante el procedimiento también estuvieron presentes efectivos de la Policía del Chubut, personal de Camuzzi, el Director de Gobierno Marcelo Sosa de la Municipalidad de Trevelin, y autoridades directivas de la institución educativa.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin destacaron la rápida respuesta institucional, el trabajo coordinado entre organismos y el cumplimiento de los protocolos de evacuación, fundamentales para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

