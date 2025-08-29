Más de 50 personas se capacitaron en primeros auxilios y uso del D.E.A.

Una gran convocatoria se registró en la capacitación sobre primeros auxilios y uso del D.E.A. (Desfibrilador Externo Automático) que se llevó a cabo en el gimnasio municipal de El Bolsón. Más de 50 vecinos y vecinas participaron de la jornada, que tuvo como objetivo principal preparar a la comunidad para actuar ante emergencias cardíacas.

Durante la actividad, recibieron formación para reconocer signos de una emergencia cardíaca, realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizar correctamente un desfibrilador, herramientas fundamentales para salvar vidas en situaciones críticas.

Iniciativa del Ministerio de Salud y el IPAP

La capacitación fue impulsada por el Ministerio de Salud de Río Negro y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), y contó con la instrucción de profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SIARME), quienes remarcaron la importancia de que la comunidad adquiera estas habilidades básicas de vida.

El Concejo Deliberante declaró la jornada de Interés Municipal.