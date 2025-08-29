10°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
Invierno en retirada: ¿Se viene otro día con aire primaveral?

Aunque el calendario aún marca invierno, la Comarca Andina vivirá otra jornada con temperaturas frescas pero agradables, cielo nublado y sin lluvias, ideal para anticipar un fin de semana con aire de primavera.
La Comarca Andina amanece este viernes 29 de agosto con un cielo mayormente nublado y temperaturas frías en las primeras horas de la mañana, aunque la jornada promete ser agradable, palpitando el inicio del fin de semana.

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con -2°C y nubosidad variable. Por la tarde se prevé una máxima de 10°C con cielo nublado, mientras que hacia la noche la temperatura rondará los 9°C, con probabilidades muy bajas de precipitaciones (entre 0 y 10%). El viento soplará leve del este, con intensidades de entre 7 y 12 km/h.

 

El dato llamativo es que, aunque todavía estamos en invierno, las condiciones se empiezan a asemejar más a un clima primaveral, como ya ocurrió ayer jueves, cuando la Comarca se dividió entre ratos de nubes y momentos soleados que dejaron una sensación cálida para la época.

 

 

Viernes ideal para anticipar el fin de semana

 

Con un clima estable y sin lluvias a la vista, el viernes se perfila como una buena oportunidad para actividades al aire libre, caminatas o recorridos por los paisajes de la Comarca, siempre con abrigo para las primeras horas del día.

 

Este fin de semana, la Comarca se prepara para recibir jornadas frescas pero agradables, lo que refuerza la expectativa de un cierre de mes con tintes primaverales.

 

Efemérides de hoy, 29 de agosto

 

Además del pronóstico, esta jornada se cruza con variadas conmemoraciones:

 

  • Día del Árbol, una fecha que nos recuerda la importancia de proteger los bosques y la riqueza natural.

     

  • Día del Abogado, en homenaje al natalicio de Juan Bautista Alberdi en 1810, autor de las Bases de la Constitución Nacional.

     

  • Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, instaurado por la ONU en 2010.

     

  • Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer, que desde 2008 celebra a una de las industrias culturales más influyentes del planeta.

     

En síntesis

 

El clima en la Comarca Andina este viernes 29 de agosto será fresco, mayormente nublado pero estable, sin lluvias y con temperaturas que rondarán los 10°C. Un anticipo ideal para disfrutar de un fin de semana con aire de primavera en pleno invierno.

 

 

 

O.P

 

