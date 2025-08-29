Recorrer todos los lugares de la provincia… escuchar y dar respuestas

Escuchar a sus protagonistas, conocer sus necesidades y dar respuesta inmediata. Esa es la consigna. Este sería un poco el lema de quienes están dentro del estado y pueden apuntalar un trabajo para el crecimiento del lugar. En este caso en el caso en el área del Deporte.

La provincia del Chubut es una provincia sumamente extensa con muchas necesidades. Claro que con gestión mucho se puede lograr.

La capacitación es uno de los puntos fuertes para el desarrollo deportivo de la región. En la provincia se da, periódicamente, cursos de arbitrajes, de entrenadores formativos, todos de manera gratuita, pero no por ser gratuita son de un escaso nivel.

Dar respuestas para el armado de distintas competencias deportivas es otras de las necesidades que le hacen falta a los organizadores, como así también la entrega de elementos deportivos, muy necesarios cuando hay muchos peques, muchos jóvenes y, sobre todo, adultos mayores, practicando deportes.

Para satisfacer todas estas necesidades, el coordinador regional de la Agencia Chubut Deportes, Lucas de Godos estuvo de recorrida en las localidades de Rio Pico, Gobernador Costa, José de San Martín y Tecka donde dio respuestas a varias de las necesidades.

Por ejemplo, en la localidad de Tecka, De Godos se reunió con el intendente Jorge Seitune y el director de Deportes, Damián Leiva, a quienes les entregó indumentarias a los jóvenes deportistas que participarán en la ronda provincial de los Juegos Evita. Además, aprovechó para observar los entrenamientos de los atletas locales.

También Lucas se acercó hasta la localidad de José de San Martín donde se reunió con el presidente del Consejo Deliberante Juan Pablo Díaz y con el instructor de boxeo Fabián Corvalán, quienes le hicieron saber a De Godos algunos aspectos en la organización del festival de boxeo del próximo sábado 13 de septiembre en el centro de comunitario.

Hay que tener en cuenta además que en el mes de noviembre (en fecha a confirmar) se llevará a cabo el tradicional torneo de fútbol infantil “Sanmartinianitos” torneo que tiene cada vez mayor importancia y una gran organización.

Ya en Gobernador Costa, Durante su recorrido, el gerente se reunió con Jonathan Zúñiga, quienes es secretario de Deportes de esa localidad. Zúñiga le detalló la planificación de un duatlón para el mes de diciembre, organizado en conjunto con Río Pico. La competencia incluirá atletismo y ciclismo.

La gira concluyó en Río Pico, donde Chubut Deportes ofreció dos capacitaciones: una sobre "Arbitraje AFA", a cargo de Víctor Manosalva, y otra de "Iniciación al Fútbol" con el profesor Gustavo Depardo.

De Godos presenció ambas capacitaciones y se reunió con la directora de Deportes local Aldana Lahora y directivos del Club Social Cultural y Deportivo Río Pico, quienes se preparan para el próximo torneo de la Liga de Fútbol del Oeste de Chubut.

Además, ante el crecimiento del fútbol femenino en todo el país, las chicas de Río Pico están entrenando con ganas para la conformación de un equipo, y ser parte del próximo torneo oficial en la liga cordillerana.

Sin dudas que esta visita refuerza el compromiso de Chubut Deportes con el desarrollo y la promoción del deporte en toda la provincia, llegando directamente a las comunidades y a quienes trabajan a diario para mantener viva la pasión deportiva.