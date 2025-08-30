11°
30 de Agosto de 2025
deportes |
Al final será Lautaro Huaiquiñir quien estará en la pelea de fondo en José de San Martín

Buscará el título AMBAPA que ostenta el capitalino Joaquín Vega.
Tras la caída en la cartelera de Axel Antimán quien todavía sufre la lesión en una de sus muñecas, los organizadores trabajaron rápidamente para conseguirle rival a Joaquín Vega, quien recordemos salió Campeón Argentino en los Juegos Evita en Mar del Plata 2024 y que tiene en su poder el cinturón AMBAPA que lo pondrá en juego en la velada del 13 de septiembre en José de San Martín.

 

Y el rival será Lautaro Huaiquiñir, de la Escuela Municipal de Esquel y TyP Bóxing a cargo de Paula Omad y de Jonathan Chazarreta.

 

 

Lautaro viene de competir en un festival desarrollado en Rio Mayo y anteriormente en El Bolsón.

 

Y es un producto netamente de los Festivales Cordilleranos de Boxeo (que pedimos encarecidamente que se vuelvan a realizar).

 

Claro que como dato relevante podemos decir que Lautaro Huaiquiñir ya se enfrentó a Joaquín Vega en la Final Provincial de los Juegos Evita, combate que tuvo lugar en Trelew a mediados de octubre de 2024.

 

La victoria en esa oportunidad fue para Vega, quien luego en Mar del Plata, logró el Título Nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata, cuando le ganó en la final al sanjuanino Bruno Nuñez, en esa oportunidad en la categoría hasta 53 kg.

 

Con estos antecedentes y con la evolución de ambos boxeadores podemos señalar que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores combates que se podían haber organizado para una pelea de fondo.

 

 

Recordemos que el festival de boxeo se llevará a cabo en la noche del sábado 13 de septiembre en el Salón Comunitario de la localidad de José de San Martín donde se presentarán boxeadores locales de José de San Martín, de Gobernador Costa, Rawson, Esquel, Trevelin y El Bolsón.

 

