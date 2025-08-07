Asaltaron a un repartidor: Uno de los demorados tiene 14 años

Dos jóvenes delincuentes, uno de ellos de apenas 14 años, fueron demorados este miércoles por la Policía de Río Negro luego de asaltar a un repartidor en el barrio Irigoyen de El Bolsón.

Mediante el patrullaje preventivo de la Brigada de Apoyo Motorizado, los sospechosos fueron localizados a pocas cuadras del lugar del asalto. Al notar la presencia policial, intentaron huir e incluso forzaron la entrada a una vivienda particular, donde finalmente fueron reducidos con autorización de la propietaria.

Armas blancas y una moto abandonada

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron varias armas blancas, un teléfono celular, un bastón extensible y un par de guantes, elementos que se presume fueron utilizados en el robo.

Además, en las inmediaciones del lugar del hecho fue hallada una motocicleta Honda Tornado negra, que habría sido utilizada por los delincuentes para movilizarse antes del asalto, según confirmaron fuentes policiales.

Despliegue policial

En el operativo intervino el personal motorizado, y también efectivos de guardia de la Unidad 12°, Criminalística y el área de Investigaciones, quienes trabajaron en la recolección de pruebas y en el seguimiento del caso.

