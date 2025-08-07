10°
Jueves 07 de Agosto de 2025
sociedad
07 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

El abusador del kayak: ofrecía a mujeres paseos al atardecer y las obligaba a tener sexo

Utilizaba perfiles falsos en las redes. Así captaba a sus víctimas que hasta el momento son dos. En los próximos días se realizará la audiencia de detención. 
Por Redacción Red43

Un hombre fue detenido por captar mujeres con perfiles falsos en redes sociales y abusar de al menos dos víctimas. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el imputado utilizaba imágenes de mujeres para crear cuentas falsas con las que ofrecía supuestos paseos gratuitos en kayak al atardecer. De ese modo lograba contactarse con sus víctimas y pasarlas a buscar durante la noche, las llevaba a playas alejadas y cometía los abusos.

 

La persona detenida fue identificada con las siglas D. R., y se encuentra detenido. La audiencia de apertura de investigación y control de detención para formular cargos penales será en los próximos días. Entre las medidas de investigación, restan rueda de reconocimiento de personas, por lo cual se omite la publicación de imágenes del detenido.

 

Según el parte de prensa de Fiscalía, hasta el momento se le imputa un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Las víctimas son jóvenes que fueron engañadas mediante este modus operandi. La Fiscalía investiga si hubo más casos cometidos que no fueron denunciados.

 

El imputado tiene antecedentes por hechos de características similares. En el pasado, cuando trabajaba en una empresa industrial de la ciudad, se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y aprovechar esa situación para abusar de mujeres.

 

MPF. Foto ilustrativa.

 

 

 

