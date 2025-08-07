11°
"Doulas y Puericultoras Cordilleranas" invitan a un espacio de acompañamiento para gestantes.

El sábado 9 de agosto se realizará un encuentro para gestantes y sus acompañantes, con el objetivo de compartir experiencias y resolver dudas sobre la lactancia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El próximo sábado 9 de agosto, el grupo "Doulas y Puericultoras Cordilleranas" llevará a cabo la 5ta. Ronda de Gestantes del año, un espacio diseñado para compartir e intercambiar saberes sobre la gestación, el nacimiento y la lactancia. La actividad, que se realizará en el Alfa Wellness Studio, está dirigida a gestantes y sus acompañantes y se centrará en la “circulación de la palabra con horizontalidad y la escucha activa”.

 

Durante el encuentro, que se desarrollará de 11:00hs a 13:00hs en Roca 640, se trabajará con herramientas corporales y respiraciones para tomar consciencia y “hacer espacio” durante la transformación del embarazo. Además, se abrirá un espacio para que los asistentes puedan compartir dudas e inquietudes sobre la lactancia.

 

Actividad arancelada (No excluyente). Requiere inscripción previa.

 

Facilitan este encuentro:
Vanesa A. Borrego 
Profesora de Yoga. Doula
Contacto: 1161358016
IG @ronronchino

 

Florencia Scinardo
Profesora de Yoga. Puericultora.
Contacto: 29455529071
IG @unapuerienflor

 

 

