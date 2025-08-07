"Doulas y Puericultoras Cordilleranas" invitan a un espacio de acompañamiento para gestantes.

El próximo sábado 9 de agosto, el grupo "Doulas y Puericultoras Cordilleranas" llevará a cabo la 5ta. Ronda de Gestantes del año, un espacio diseñado para compartir e intercambiar saberes sobre la gestación, el nacimiento y la lactancia. La actividad, que se realizará en el Alfa Wellness Studio, está dirigida a gestantes y sus acompañantes y se centrará en la “circulación de la palabra con horizontalidad y la escucha activa”.

Durante el encuentro, que se desarrollará de 11:00hs a 13:00hs en Roca 640, se trabajará con herramientas corporales y respiraciones para tomar consciencia y “hacer espacio” durante la transformación del embarazo. Además, se abrirá un espacio para que los asistentes puedan compartir dudas e inquietudes sobre la lactancia.

Actividad arancelada (No excluyente). Requiere inscripción previa.

Facilitan este encuentro:

Vanesa A. Borrego

Profesora de Yoga. Doula

Contacto: 1161358016

IG @ronronchino

Florencia Scinardo

Profesora de Yoga. Puericultora.

Contacto: 29455529071

IG @unapuerienflor