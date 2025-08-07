A un mes de la carrera, hay gran expectativa por participar en el Trevelin Cross

A 30 días de la carrera, la adrenalina ya está a flor de piel. Hay mucha gente corriendo por los distintos senderos de la zona para llegar de la mejor manera, como así también hay otra gente que realiza consultas por cabañas y demás alojamiento para pasar un fin de semana de ensueño.

Es que lo que empezó como una simple carrera solidaria, con el paso del tiempo terminó siendo una de las pruebas emblemáticas que no pierde su sentido solidario pero que tiene senderos picantes, como a los corredores de montaña les gusta.

Falta solo 30 días para la sexta edición del Trevelin Cross y las novedades son muchas. De hecho, ya se sabe que el dinero recaudado en las inscripciones será destinado íntegramente a AJUPETRE (Asociación de Jubilados y pensionados de Trevelin).

“Ellos hacen una tarea muy linda, tienen sus talleres como ser danza, gimnasia, juegos de mente, realmente tienen un lugar muy bonito. Hace poco pudieron obtener su título de propiedad y, lo más importante, es que tienen muchos proyectos por concretar y nos parecía que este año era bueno poder colaborar en alguna medida con ellos para que puedan concretarlo”, lo señaló Vanesa Giménez una de las organizadoras de esta competencia.

A un mes de la competencia ya hay más de 150 corredores inscriptos (el cupo máximo es de 450), muchos de ellos de afuera, “hay gente anotada de Salta, Santa Fe, Buenos Aires. Tenemos corredores de Bariloche, quienes viene por primera vez; se anotaron corredores de Villa La Angostura, Santa Cruz, Neuquén. Tenemos corredores de muchos lugares”, destacó además.

La prueba se llevará a cabo en cuatro distancias, una correcaminata de 4Km y otras un poco más exigente de 8km, 11km y 18km.

La concentración está pautada para las 10 hs en el campo de Jineteada “El Malacara”, lugar de la largada (11 horas) y llegada de la competencia.

Los atletas interesados en inscribirse lo podrán hacer al siguiente link: TREVELIN CROSS