11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoinviernoSMNEl BolsónLago PueloEl HoyoEpuyen
08 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Viernes invernal con aroma a primavera

En pleno invierno, el SMN anticipa una jornada mayormente soleada, con temperaturas suaves para agosto y sin señales de nieve.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El invierno se toma otro respiro este viernes 8 de agosto, y lo hace ofreciendo un cielo despejado, temperaturas agradables para la época y sin rastro de nieve a la vista. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presenta oportuna para quienes quieran anticipar un poco el espíritu primaveral en plena temporada fría.

 

La mañana comenzó fresca, con apenas -3°C, bastante niebla y los primeros rayos de sol sobre las montañas. Por la tarde, el termómetro trepará hasta los 8°C, acompañado de algunas nubes pasajeras y vientos leves del norte, de entre 13 y 22 km/h. Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, con una temperatura cercana a los 3°C.

 

Sin lluvias en el pronóstico y con un fin de semana que promete más estabilidad, los amantes de las caminatas, la fotografía y los mates al sol tendrán la excusa perfecta para salir de casa. La contracara: la nieve sigue ausente.

 

 

Un 8 de agosto con historia… y curiosidades

Además del clima atípico para agosto, la fecha viene con efemérides:

 

  • Día de la Natación Argentina: en homenaje a Alberto Zorrilla, el único campeón olímpico de este deporte en el país, que en 1928 ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam.

     

  • Día Internacional del Gato: los felinos también tienen su fiesta hoy (y otras dos veces al año), ideal para celebrar con fotos y mimos.

     

  • Día Internacional del Orgasmo Femenino: surgido en Brasil para visibilizar la sexualidad femenina y romper con tabúes históricos.

     

Con este viernes soleado y casi primaveral, la Comarca Andina se despide de la semana laboral con un guiño al buen tiempo. El invierno está vigente, pero al menos hoy, nos presta un rato de primavera.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
2
 Choque en la intersección de Avenida Perón y calle Almafuerte
3
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
4
 Criollos Turismo desembarca en la Comarca Andina para desarrollar el turismo aventura
5
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -