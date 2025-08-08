Viernes invernal con aroma a primavera

El invierno se toma otro respiro este viernes 8 de agosto, y lo hace ofreciendo un cielo despejado, temperaturas agradables para la época y sin rastro de nieve a la vista. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presenta oportuna para quienes quieran anticipar un poco el espíritu primaveral en plena temporada fría.

La mañana comenzó fresca, con apenas -3°C, bastante niebla y los primeros rayos de sol sobre las montañas. Por la tarde, el termómetro trepará hasta los 8°C, acompañado de algunas nubes pasajeras y vientos leves del norte, de entre 13 y 22 km/h. Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, con una temperatura cercana a los 3°C.

Sin lluvias en el pronóstico y con un fin de semana que promete más estabilidad, los amantes de las caminatas, la fotografía y los mates al sol tendrán la excusa perfecta para salir de casa. La contracara: la nieve sigue ausente.

Un 8 de agosto con historia… y curiosidades

Además del clima atípico para agosto, la fecha viene con efemérides:

Día de la Natación Argentina : en homenaje a Alberto Zorrilla , el único campeón olímpico de este deporte en el país, que en 1928 ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam.

Día Internacional del Gato : los felinos también tienen su fiesta hoy (y otras dos veces al año), ideal para celebrar con fotos y mimos.

Día Internacional del Orgasmo Femenino: surgido en Brasil para visibilizar la sexualidad femenina y romper con tabúes históricos.

Con este viernes soleado y casi primaveral, la Comarca Andina se despide de la semana laboral con un guiño al buen tiempo. El invierno está vigente, pero al menos hoy, nos presta un rato de primavera.

O.P