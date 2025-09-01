10°
Lunes 01 de Septiembre de 2025
Los Juegos de Montaña cierran su primera edición con gran éxito

Más de 1000 deportistas participaron en el cierre. Una propuesta innovadora que consolida a la ciudad como capital provincial del turismo deportivo. 
Los Juegos de Montaña de Esquel concluyeron su primera edición con un rotundo éxito, superando las expectativas. Hernán Maciel, subsecretario de Deportes, destacó el esfuerzo y la labor conjunta de diversas instituciones para llevar a cabo este propuesta. La jornada final se vivió este pasado fin de semana, con gran concurrencia de deportistas y público general, acompañados por un clima espectacular. El día sábado se desarrollaron las competencias de canotaje, trail running y arquería, mientras que el domingo se dio el cierre con las pruebas de mountain bike y marcha nórdica. El funcionario remarcó que este fue un trabajo hermoso que llevó a cabo la Municipalidad de Esquel, "una idea totalmente nueva, innovadora, única en el país". Subrayó el trabajo coordinado con el Intentende Matías Taccetta, el Secretario de Deportes, Turismo y Cultura, Walter Torres y la colaboración de clubes, asociaciones y organismos de seguridad como el Ejécito, el Grupo de Búsqueda y Rescate, y Defensa Civil. 

 

 

Una apuesta al turismo deportivo 
Los Juegos de Montaña, que se desarrollaron a lo largo de todo el mes de agosto, convocaron a más de 1000 deportistas. La inscripción fue totalmente gratuita, lo que facilitó una masiva participación. Además de las competencias deportivas, el evento ofreció una rica propuesta cultural que incluyó capacitaciones y la proyección de cine de montaña, con el prestigioso Banff Fest con dos jornadas en el Auditorio Municipal a sala llena, proyectando a futuro producciones locales.
Maciel también resaltó la llegada de atletas de otras localidades, lo que refuerza el compromiso de la ciudad con el turismo deportivo. "Esto era lo que apostábamos, que estos juegos se instalen en la ciudad, trabajar en el turismo deportivo", afirmó. Participaron deportistas de Rawson, Gaiman, Bariloche, Neuquén y Comodoro Rivadavia, demostrando el potencial de los juegos para convocar a visitantes de toda la región.
Con la conclusión de esta exitosa primera edición, Esquel reafirma su título de Capital Provincial del Turismo Deportivo y se compromete a seguir ofreciendo una variada agenda de eventos que dinamicen la ciudad y fomenten la actividad física y el encuentro comunitario. 

 

 

E.B.W.

 

