Este domingo se corre la sexta edición del Trevelin Cross

Cada vez trabajan mejor, de esto no hay ningún tipo de dudas. Cada vez le agregar más y más condimentos a una carrera que ya está en el calendario deportivo de los amantes del running, no solo de la región, sino de gran parte del país y de Chile.

El Trevelin Cross es eso, es reunirse durante un fin de semana con grandes amigos que tiene el atletismo de montaña y como siempre por una causa por demás justa.

Sebastián Marín y Vanesa Giménez se pusieron nuevamente la mochila en eso de organizar una competencia que, como decíamos antes, tiene más y más condimentos.

Serán cuatro las distancias (la más larga de 18km) y se espera una participación cercana a los 400 corredores.

Días atrás se llevó a cabo en AJUPETRE una conferencia de prensa donde destacaron algunos aspectos organizativos de la carrera.

De hecho, Sebastián Martín dio a conocer las características de cada uno de los circuitos.

“El inicio de carrera, sin importar la distancia va a ser desde el campo de Jineteada “El Malacara” y la llegada también al mismo lugar.

“Los cuatro kilómetros es la distancia mínima que muchos la usan para caminar, para correr, para hacer su primer inicio en distancia. Recorren el callejón Ivor Williams, con una distancia de dos kilómetros y volviendo de vuelta al predio, llevando sorpresas en el camino que van a tener como todas las ediciones anteriores”.

En relación a las otras distancias, Marín señaló que “después está la distancia de ocho kilómetros que también suben por Ivor Williams, haciendo una distancia de cuatro kilómetros hasta llegar al puesto de agua principal y regresando también al campo de jineteada”.

“Los once kilómetros toman lo que es parte del loteo de Callejón Palma y parte del campo privado arriba, ahí queremos agradecerle siempre a la gente de los privados que nos prestan el patio de su casa para que pueda pasar el evento por dentro. Y los 18 kilómetros hacen el ingreso de lo que es el Callejón Peña, pasando por Laguna Brycham pasando por loteo de Altos de Trevelin, que también es el segundo año consecutivo que ellos nos prestan su lugar para poder pasar toda la carrera por dentro y tomando el regreso a lo que sería el campo del predio del Campo de Jineteada”.

MIL GRACIAS A TODOS

Por su parte, Vanesa Giménez destacó su agradecimiento a todos “principalmente a Chubut Deportes quienes hace tres ediciones que nos vienen dando un apoyo grandísimo”.

“A todos los privados que fueron y son parte desde la primera de esta edición, a los comercios de Trevelin que nos acompañan en todo lo que es la publicidad en el diseño de la remera, estamos súper agradecidos con todos ellos”.

En relación a los corredores, ya hay anotados running de Villa La Angostura, Las Heras, Bariloche, de Santa Fe, Capital Federal, Necochea, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly.

“Vendrá mucha gente de la Comarca, gente de Chile, que nos visitan por primera vez, es que el público se renovó y ahí tenemos un gran desafío en poder hacer que los circuitos sean más llevaderos y que todos puedan terminar, como en todas las ediciones anteriores, contentos en su llegada. Es un evento que hacemos entre todos, más allá de que seamos nosotros la cara visible, pero es un evento que se hace entre todos”.

LAS ACREDITACIONES

Las acreditaciones se van a realizar el sábado 6 de septiembre, de 14 a 18 horas en AJUPETRE. “Nos parecía una buena oportunidad para que la gente de afuera, como la gente que va a participar de la comunidad, conozcan estas hermosas instalaciones y los servicios que ellos ofrecen”.

“Este año cuando les dimos la noticia de que iban a ser ellos los beneficiarios, lo primero que dijeron es ¿por qué nosotros? y yo les dije ¿por qué no? Realmente ellos hacen un trabajo comunitario excepcional, no solamente brindando actividades deportivas, sociales de contención, también brindan servicios a sus afiliados y se sostienen a través del esfuerzo de esta comisión, que ha tenido muchos logros, pero a través de mucha garra que le ponen, de invitar a la comunidad que se acerque, que se haga socio, estas asociaciones, estos lugares son muy importantes para la comunidad y tal vez a veces uno se da cuenta cuando se están por perder”.

Los atletas interesados tendrán tiempo hasta este miércoles 3 de septiembre para anotarse y lo podrán hacer a través del siguiente link: TREVELIN CROSS

(foto de portada: Sur Deportivo)