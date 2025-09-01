El Quirófano Móvil llega esta semana al barrio Ceferino

El Quirófano Móvil estará presente en el barrio Ceferino esta semana, ofreciendo atención veterinaria gratuita para perros y gatos. Los vecinos podrán acercarse para castraciones, desparasitaciones y vacunación antirrábica.

Horario: de lunes a viernes, a partir de las 08:00 hs.

Turnos: se pueden solicitar previamente al 2945-683241 o por orden de llegada.

El municipio invita a todos los vecinos a aprovechar este servicio y mantener a sus mascotas sanas y protegidas, fomentando la tenencia responsable.

R.G.