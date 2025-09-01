Esquel y Trevelin tendrán un fin de semana a puro tango

Este fin de semana llega a Esquel y Trevelin un evento para los amantes del tango en la región.

Los días 5 y 6 de septiembre, y organizado por el grupo de Trevelin Adictango y las bailarinas Verónica Hidalgo y Natalia De Carlini de Esquel, se prepara la visita de un gran maestro proveniente de la localidad de Viedma, Luis León, como así también un musicalizador de milongas el TDJ Daniel Ferreyra de la localidad de Epuyén.

Las actividades se organizarán de la siguiente manera:



Viernes 5 en ESQUEL:

20.30 horas. Seminario GRATUITO de tango para principiantes, a cargo de Luís León, bailarín y profe de Viedma. Se llevará a cabo en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre, en Av. Alvear 777.

21.30 ha. ¡Práctica a la gorra para quedarnos bailando un rato más!

Sábado 6 en TREVELIN:

17 Hs. Seminario de tango arancelado a cargo de Luis León abierto a quienes quieran profundizar su aprendizaje de tango bailado. (Av. San Martin 339)

19 a 20.30 Charla sobre musicalización, orquestas y estilos con Dan Ferreyra de Epuyén.

Y por la noche 22 horas. MILONGA en ESQUEL con nuestro TDJ DAN Ferreyra que nos acompañará con las mejores tandas. (Salón de la Cooperativa 16 de Octubre, Av. Alvear 777).

La invitación apunta a "todas aquellas personas que quieran saber un poco de que se trata esto del tango que vengan a probar su primera clase, aprovechen a este gran maestro que dará una clase gratuita para que prueben".

SL