Milei designó al nuevo ministro del Interior de la Nación

El presidente Javier Milei ha designado a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. El nombramiento fue anunciado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de sus redes sociales, y se produce en el marco de una reestructuración del Gabinete que busca reforzar la coordinación política del gobierno.

Catalán, abogado de 54 años y oriundo de Tucumán, ha sido una figura clave en el equipo de Guillermo Francos, con quien mantiene una estrecha relación personal y profesional. Su vínculo se remonta a la época en que ambos trabajaron en el Banco Provincia, durante la gestión de Daniel Scioli.

Con una larga trayectoria en la administración pública que abarca distintos gobiernos (fue director del Registro Nacional de Reincidencia durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández), Catalán se desempeñaba hasta ahora como subsecretario del Interior y ha tenido un rol central en las negociaciones de la Ley Bases con los gobernadores.

Además de su función en el Ejecutivo, Catalán es el presidente del partido La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán. Su ascenso al cargo de ministro del Interior se da en un momento en que la cartera vuelve a adquirir rango ministerial, tras haber sido degradada a secretaría bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su principal desafío será fortalecer el diálogo con los mandatarios provinciales, en un contexto de tensiones políticas y económicas.

E.B.W.