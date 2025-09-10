Esquel celebra a las colectividades con un encuentro gastronómico y cultural en La Rural

La comunidad de Esquel y sus alrededores se prepara para disfrutar de la Feria Gastronómica y Cultural de las Colectividades, que se realizará este sábado, 13 de septiembre, de 18 a 22 horas en el predio de la Sociedad Rural. El evento, con entrada libre y gratuita, busca celebrar la rica identidad de la región a través de la música, la danza y la gastronomía de diferentes países.

Un total de 10 colectividades participarán de la feria, incluyendo representantes de Paraguay, Alemania, Líbano, Italia, Chile y Bolivia, entre otras. Los asistentes podrán degustar una gran variedad de platos y postres típicos, como shawarma y baklava de la comunidad libanesa o bulls y piroguen de la alemana. También se ofrecerán sorpresas culinarias de cada país, como el mamul y otros postres libaneses, y propuestas italianas.

Además de la oferta gastronómica, la feria contará con presentaciones culturales que incluirán danzas tradicionales, música y talleres literarios de idioma. Los organizadores adelantaron que habrá varias sorpresas y que los números artísticos se mantendrán en secreto hasta el día del evento para invitar a la gente a participar.

La iniciativa busca resaltar el trabajo conjunto de las comunidades y fortalecer la integración.

F.P