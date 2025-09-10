San Martín ante Lacar, el gran encuentro del Torneo Pre Federal de Básquet

Siempre hay que jugar ante los mejores, porque esa es la única manera de aprender. San Martin de Esquel que viene invicto, con tres victorias consecutivas, recibirá este sábado en el Gimnasio de Las Dos Avenidas al elenco de Lacar de San Martín de Los Andes en el encuentro Interzonal de la Región Andina del Torneo Pre Federal de Básquet.

¿Será un partido difícil? Seguramente que sí. Pero siempre es lindo jugar antes los mejores. De hecho, Lacar tiene cuatro refuerzos y tiene como meta jugar el próximo Torneo Federal.

Y este tipo de encuentro siempre vale la pena jugar y sobre todo ver. Por eso se espera un gran acompañamiento de todos los amantes del básquet de la zona para presenciar lo que será un gran encuentro. San Martín ante Lacar, por la cuarta fecha del torneo Pre Federal de básquet.

Señalemos que elenco de Daniel Kees consiguió dos victorias en cancha y una tercera en el escritorio, por ello al termino de la primera rueda, se encuentra en la primera posición, por ende en el encuentro interzonal deberá medirse con el otro puntero Lacar de San Martin de Los Andes.

Recordemos que, en el debut de este campeonato, el equipo de San Martín de Esquel venció como local a Torino de El Bolsón por 87 a 55.

El segundo encuentro, que debía haber jugado como local ante Dina Huapi, el conjunto de San Martín le ganó los puntos (y 20 a 0 en el tanteador) por no presentación del rival, en tanto en su primer partido como visitante, en el Gimnasio de Pehuenes, el conjunto de San Martín derrotó al Deportivo Nahuel por 95 a 54.

De esta manera, al término de la primera rueda, el equipo de San Martín aparece como líder en su zona.

Por su parte Lacar es líder de la otra zona, donde comparte la misma con Carpinteros del Sur de Villa La Angostura, Pehuenes de Bariloche y Municipal Bariloche.

POSICIONES - ZONA ALTA

Lácar (San Martín de los Andes) 6

Pehuenes (Bariloche) 5

Escuela Municipal (Bariloche) 4

Carpinteros del Sur (Villa La Angostura) 3

POSICIONES - ZONA BAJA

San Martín (Esquel) 6

Dina Huapi (Dina Huapi) 5

Torino (El Bolsón) 4

Deportivo Nahuel (Bariloche) 3

ASÍ SERÁN LOS INTERZONALES:

San Martín vs. Lácar

Pehuenes vs. Dina Huapi

Escuela Municipal vs. Torino

Deportivo Nahuel vs. Carpinteros del Sur