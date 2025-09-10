10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportestorneo pre federalbasquet de primeraclub san martin de esquel
10 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

San Martín ante Lacar, el gran encuentro del Torneo Pre Federal de Básquet

El partido se jugará este sábado a las 21 horas en el Gimnasio de “Las Dos Avenidas”
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Siempre hay que jugar ante los mejores, porque esa es la única manera de aprender. San Martin de Esquel que viene invicto, con tres victorias consecutivas, recibirá este sábado en el Gimnasio de Las Dos Avenidas al elenco de Lacar de San Martín de Los Andes en el encuentro Interzonal de la Región Andina del Torneo Pre Federal de Básquet.

 

¿Será un partido difícil? Seguramente que sí. Pero siempre es lindo jugar antes los mejores. De hecho, Lacar tiene cuatro refuerzos y tiene como meta jugar el próximo Torneo Federal.

 

Y este tipo de encuentro siempre vale la pena jugar y sobre todo ver. Por eso se espera un gran acompañamiento de todos los amantes del básquet de la zona para presenciar lo que será un gran encuentro. San Martín ante Lacar, por la cuarta fecha del torneo Pre Federal de básquet.

 

Señalemos que elenco de Daniel Kees consiguió dos victorias en cancha y una tercera en el escritorio, por ello al termino de la primera rueda, se encuentra en la primera posición, por ende en el encuentro interzonal deberá medirse con el otro puntero Lacar de San Martin de Los Andes.

 

Recordemos que, en el debut de este campeonato, el equipo de San Martín de Esquel venció como local a Torino de El Bolsón por 87 a 55.

 

El segundo encuentro, que debía haber jugado como local ante Dina Huapi, el conjunto de San Martín le ganó los puntos (y 20 a 0 en el tanteador) por no presentación del rival, en tanto en su primer partido como visitante, en el Gimnasio de Pehuenes, el conjunto de San Martín derrotó al Deportivo Nahuel por 95 a 54.

 

De esta manera, al término de la primera rueda, el equipo de San Martín aparece como líder en su zona.

 

Por su parte Lacar es líder de la otra zona, donde comparte la misma con Carpinteros del Sur de Villa La Angostura, Pehuenes de Bariloche y Municipal Bariloche.

 

 

POSICIONES - ZONA ALTA

 

Lácar (San Martín de los Andes) 6

 

Pehuenes (Bariloche) 5

 

Escuela Municipal (Bariloche) 4

 

Carpinteros del Sur (Villa La Angostura) 3

 

 

POSICIONES - ZONA BAJA

 

San Martín (Esquel) 6

 

Dina Huapi (Dina Huapi) 5

 

Torino (El Bolsón) 4

 

Deportivo Nahuel (Bariloche) 3

 

 

ASÍ SERÁN LOS INTERZONALES:

 

San Martín vs. Lácar

 

Pehuenes vs. Dina Huapi

 

Escuela Municipal vs. Torino

 

Deportivo Nahuel vs. Carpinteros del Sur

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26
2
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
3
 Se realizará un corte en el suministro eléctrico en Esquel
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Durante un control policial, detuvieron a un hombre con pedido de captura
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -