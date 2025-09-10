El clima en Esquel: se esperan lluvias y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada inestable para mañana, miércoles 10 de septiembre, con lluvias y nevadas.

Se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve a lo largo de la mañana. Durante la madrugada, la temperatura se ubicará en 3°C, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y 40%. Por la mañana, la temperatura subirá a 5°C.

La situación climática se mantendrá con lluvias aisladas por la tarde, con una temperatura máxima de 11°C. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 7°C.