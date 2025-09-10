11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
10 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El clima en Esquel: se esperan lluvias y fuertes ráfagas

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada inestable para mañana, miércoles 10 de septiembre, con lluvias y nevadas.

 

 

Se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve a lo largo de la mañana. Durante la madrugada, la temperatura se ubicará en 3°C, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y 40%. Por la mañana, la temperatura subirá a 5°C.

 

 

La situación climática se mantendrá con lluvias aisladas por la tarde, con una temperatura máxima de 11°C. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 7°C.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Empleados de Dicasur denuncian que iban al frigorífico "a hacer nada"
2
 Esquel: el exdiputado Igón compensará al hospital y no irá a juicio
3
 Tenía salidas transitorias, se fugó, estuvo 228 días prófugo y volvió a matar 10 años después
4
 Dicasur: "Nos vamos sin una respuesta concreta"
5
 Colisión en Trevelin deja dos autos con daños importantes
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -