Miércoles 10 de Septiembre de 2025
10 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

ANMAT retiró del mercado un queso cremoso por falta de registros sanitarios

El organismo nacional advirtió que el producto, comercializado bajo la marca “Quesos y Lácteos La Agustina”, es ilegal y representa un riesgo para la salud pública.
Por Redacción Red43

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó este miércoles la prohibición de elaboración, distribución y venta en todo el país del “Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina”, tras detectar graves irregularidades en su rotulado y habilitación.

 

La medida fue oficializada mediante la Disposición 6693/2025, luego de que la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires advirtiera sobre la circulación de este alimento sin contar con los registros sanitarios correspondientes.

 

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) constató que el producto carece de inscripción tanto de establecimiento como de producto, y que en su etiqueta figuran números de registros falsos, confirmando la ilegalidad de su comercialización.

 

Frente a este escenario, la DIPA emitió una alerta alimentaria en la que recomendó a los consumidores abstenerse de ingerir el queso y a los comerciantes retirarlo de inmediato de sus góndolas, ya que su consumo podría implicar un riesgo para la salud pública.

 

 

R.G.

 

