Miércoles 10 de Septiembre de 2025
10 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Todas las rutas de Chubut habilitadas: Vialidad Nacional actualizó su parte diario

Este miércoles 10 de septiembre, a las 8:00 hs, se difundió un nuevo informe del Plan Invernal 2025. Las rutas están transitables, aunque se recomienda circular con precaución por sectores con calzada húmeda y presencia de animales sueltos.
Por Redacción Red43

La Dirección Nacional de Vialidad emitió hoy a las 8:00 hs un nuevo parte del Plan Invernal 2025, informando que todas las rutas de la provincia de Chubut permanecen habilitadas al tránsito vehicular.

 

En el caso de la Ruta Nacional 259, entre el empalme con la RN 40 y Esquel, se registra calzada mojada por la lluvia, banquinas húmedas con barro, presencia de animales sueltos y equipos de Vialidad trabajando en la zona. También se reportan ráfagas de viento, lloviznas y neblina, por lo que se solicita extrema precaución.

 

El mismo panorama se observa en el tramo Esquel - Trevelin, donde la calzada se encuentra húmeda y resbaladiza, las banquinas inestables y con sectores comprometidos, además de animales sueltos, viento y baja visibilidad por neblina.

 

Desde Vialidad Nacional reiteraron la importancia de respetar las velocidades máximas, evitar maniobras riesgosas y mantener las luces encendidas, especialmente en jornadas de inestabilidad climática como la actual.

 

 

R.G.

 

