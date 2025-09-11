°
Esquel, Argentina
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Parte de Vialidad: rutas transitables en Chubut, con equipos trabajando

Además, Vialidad Nacional informó este jueves 11 de septiembre a las 8:00 hs que los tramos de la Ruta 259 se encuentran transitables, aunque con presencia de animales sueltos, banquinas húmedas y condiciones de viento.
Vialidad Nacional difundió un nuevo parte de su Plan Invernal 2025 en el que confirma que todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito vehicular.

 

En el caso de la Ruta Nacional 259, en el tramo que une el empalme con la RN 40 y Esquel, la calzada se encuentra en condiciones normales, aunque con banquinas húmedas y sectores con barro. Se recomienda prestar atención a la presencia de animales sueltos y circular con precaución por el viento.

 

Por su parte, en el trayecto que conecta Esquel con Trevelin, también habilitado, se registran sectores de calzada húmeda y banquinas inestables. Allí también se informó la presencia de animales sobre la traza y se recordó que hay equipos de Vialidad Nacional trabajando en la zona.

 

Desde el organismo remarcaron la importancia de transitar con máxima precaución y respetar las indicaciones viales, dado que las condiciones climáticas y de calzada pueden variar a lo largo del día.

 

 

R.G.

 

