Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
Todas las rutas nacionales de Chubut habilitadas, informó Vialidad Nacional

Las rutas se encuentran habilitadas este lunes 8 de septiembre, aunque se recomienda precaución por banquinas húmedas, presencia de animales sueltos y viento en distintos tramos.
Vialidad Nacional confirmó que todas las rutas en Chubut permanecen habilitadas y con condiciones de circulación normales.

 

En la Ruta Nacional 259, entre el empalme con la RN 40 y Esquel, la calzada está transitable con banquinas húmedas y presencia de animales sueltos. Personal de Vialidad trabaja en la zona, y se registra viento.

 

Por su parte, en el tramo Esquel - Trevelin, la calzada se encuentra en condiciones normales con aplicación de sal en algunos sectores, banquinas húmedas en otros y advertencia por animales sueltos y viento.

 

Las autoridades reiteran la importancia de circular con precaución y respetar las indicaciones viales.

 

 

