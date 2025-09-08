Todas las rutas nacionales de Chubut habilitadas, informó Vialidad Nacional

Vialidad Nacional confirmó que todas las rutas en Chubut permanecen habilitadas y con condiciones de circulación normales.

En la Ruta Nacional 259, entre el empalme con la RN 40 y Esquel, la calzada está transitable con banquinas húmedas y presencia de animales sueltos. Personal de Vialidad trabaja en la zona, y se registra viento.

Por su parte, en el tramo Esquel - Trevelin, la calzada se encuentra en condiciones normales con aplicación de sal en algunos sectores, banquinas húmedas en otros y advertencia por animales sueltos y viento.

Las autoridades reiteran la importancia de circular con precaución y respetar las indicaciones viales.

R.G.