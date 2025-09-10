11°
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
10 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Lorena Pronsky presenta su novela "Loca" en Esquel

La psicóloga y escritora llega al Centro Cultural Melipal el viernes 19 de septiembre a las 21 hs, con entrada libre y gratuita, para compartir su obra publicada por Penguin Random House.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La escritora y psicóloga Lorena Pronsky presentará en Esquel su más reciente libro, “Loca”, una novela que invita a reflexionar sobre la salud mental y los desafíos de reconstruirse después de una crisis vital.

 

El encuentro tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 21 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

 

Nacida en La Plata en 1976, Pronsky es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de su ciudad y desde 2003 se desempeña en el área clínica y en el tratamiento de adicciones.

 

En “Loca”, la autora narra la historia de Carola Henner, psicóloga y escritora que, tras atravesar un momento límite, debe enfrentarse al desafío de reconstruir una nueva vida. A través de este relato, Pronsky propone un viaje íntimo hacia el autoconocimiento y la aceptación, explorando con crudeza y sensibilidad las luces y sombras de la experiencia humana.

 

Publicado por Penguin Random House, el libro busca acercar al lector a un tema cada vez más presente en la agenda social: la salud mental.

 

 

R.G.

 

