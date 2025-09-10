Lorena Pronsky presenta su novela “Loca” en Esquel

La escritora y psicóloga Lorena Pronsky presentará en Esquel su más reciente libro, “Loca”, una novela que invita a reflexionar sobre la salud mental y los desafíos de reconstruirse después de una crisis vital.

El encuentro tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 21 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

Nacida en La Plata en 1976, Pronsky es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de su ciudad y desde 2003 se desempeña en el área clínica y en el tratamiento de adicciones.

En “Loca”, la autora narra la historia de Carola Henner, psicóloga y escritora que, tras atravesar un momento límite, debe enfrentarse al desafío de reconstruir una nueva vida. A través de este relato, Pronsky propone un viaje íntimo hacia el autoconocimiento y la aceptación, explorando con crudeza y sensibilidad las luces y sombras de la experiencia humana.

Publicado por Penguin Random House, el libro busca acercar al lector a un tema cada vez más presente en la agenda social: la salud mental.

R.G.