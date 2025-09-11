Nueva sesión del Concejo Deliberante este viernes

El Concejo Deliberante de Esquel retomará las sesiones ordinarias el viernes 12 de septiembre, a partir de las 9:30 horas, en el salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal.

Entre los temas a tratar, se encuentra la declaración de interés municipal de las Jornadas de Salud Mental "Siglo XXI Salud Mental y Locuras", también la declaración de interés deportivo, cultural, educativo e inclusivo del "EPJA-ECE Running". Finalmente, la declaración de interés municipal de la "Muestra Anual de proyectos emprendedores" de la Escuela N° 7714.

Además, se discutirán los proyectos de ordenanza para la nominación de la plazoleta "Colectividad chilena", de la plazoleta "Juan Domingo Perón", y de la plazoleta "Grupo de Trasplantados de la Cordillera Chubutense", entre otros.

Durante la sesión también se tratará el proyecto para declarar como ciudadana ilustre a la Dra. María Amelia Guazzone, y el concurso de creación de la bandera de la ciudad de Esquel: "Esquel, construyendo identidad".

R.G.