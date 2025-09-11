15°
11 de Septiembre de 2025
11 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Un “sí” en las alturas

Rodeados de montañas y espiritualidad, dos viajeros dieron un paso más en su historia de amor en Sierra Colorada.
En el emprendimiento de cabalgatas Pein Mawiza se vivió un momento único: dos viajantes de Buenos Aires eligieron las alturas de Sierra Colorada para sellar su compromiso. Rodeados de naturaleza y a 1.200 metros de altura, su amor se convirtió en el protagonista de la tarde. 

 

“En estos lugares de montaña siempre pasan cuestiones muy bonitas y de mucho sentimiento, de mucho amor. Hoy hemos tenido esta experiencia de pedido de matrimonio en la parte alta de la montaña, a 1.200 metros de altura. Una sorpresa realmente”, expresaron desde Pein Mawiza.

 

El entorno natural, el silencio de la cordillera y la espiritualidad del lugar hicieron que el instante fuera aún más especial. “Han elegido Sierra Colorada porque está rodeada de naturaleza y ellos son muy espirituales”, agregaron desde la organización.

 

Así, entre caballos, montañas y la inmensidad del paisaje patagónico, dos personas decidieron reafirmar su amor en uno de los rincones más mágicos de la región.

 

 

R.G.

 

