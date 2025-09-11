Se entregaron las becas del Fondo de Desarrollo Deportivo en Esquel

En un acto que reafirma el compromiso de la Municipalidad de Esquel con el deporte local, se llevó a cabo la entrega de las becas correspondientes al primer semestre del año del Fondo de Desarrollo Deportivo de nuestra ciudad.

El evento contó con la presencia del intendente Matías Taccetta, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, y representantes del Fondo de Desarrollo Deportivo.

Durante la ceremonia se destacó la importancia del acompañamiento estatal al crecimiento de los deportistas locales, quienes representan a Esquel en competencias de nivel regional, provincial y nacional.

En este marco, el intendente Taccetta expresó: “Desde el Gobierno Municipal apoyamos y acompañamos a nuestros deportistas, que nos representan en la ciudad, en la provincia y en muchos casos en el país. Tenemos en Esquel una verdadera cuna de campeones y nos pone orgullosos poder entregarles estas becas, que son una herramienta concreta para que sigan creciendo en sus disciplinas”.

El Fondo de Desarrollo Deportivo es un espacio de construcción colectiva que se reúne cada 15 días en la Secretaría de Deportes, con la participación activa de representantes de los clubes legalmente constituidos de la ciudad. Desde la organización se invita a todas las instituciones deportivas a sumarse a esta mesa de trabajo para continuar fortaleciendo el desarrollo del deporte esquelense.

En esta oportunidad, el monto total destinado a becas fue de 10 millones de pesos, distribuidos entre deportistas de alto rendimiento y atletas en etapa de estímulo, quienes fueron seleccionados por su desempeño, compromiso y proyección.

Deportistas becados:

Becas al Rendimiento Deportivo:

Eulalio “Coco” Muñoz – Atletismo

Joaquín Emanuel Arbe – Atletismo

Jorell David Vázquez García – Fútbol (Club Independiente)

Laila Abigail Jones Ardito – Arquería

Lautaro Mauricio Huaiquiñir – Boxeo (Escuela Municipal)

Luciano Agustín Frutos – Karate-Do (Escuela Municipal)

Nara St Fort Laurent – Atletismo

Olivia Conesa – Atletismo (Club Independiente)

Sofía Nicole Mera García – Karate-Do (Escuela Municipal)

Becas al Estímulo Deportivo:

Aarón Maciel Beroiza – Ciclismo de Ruta

Ámbar Parente – Biatlón

Antonella Cáceres Curiche – Atletismo (Club Independiente)

Camila Abigail Villarroel – Futsal Femenino

Gonzalo Uriel Morales Grenier – Handball (Municipal)

Kanan St Fort Laurent – Atletismo

Lihuen Aluminé Suárez – Futsal Femenino

Lucía Alen Ñanco – Natación (Escuela Municipal)

Luna Esperanza González – Atletismo

Morena Agustina Caninqueo – Ciclismo

Renata de Marzo – Handball (Escuela Municipal)

Sahira Mía Salinas Hidalgo – Fútbol 11

Javier Tahiel Almendra – Ciclismo

Triana Valentina Calderón Muñoz – Atletismo

José Nicolás Centeno Mansilla – Atletismo

Desde el municipio se reafirmó el compromiso de continuar apoyando el crecimiento del deporte como herramienta de inclusión, desarrollo personal y representación de la ciudad.