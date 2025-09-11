15°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloFeria del libro
11 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lago Puelo se prepara para la 2ª Feria del Libro y Expo Estudiantil

Serán tres días con presentaciones, talleres, exposiciones y espacios de encuentro cultural y educativo para toda la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Del 6 al 8 de noviembre, Lago Puelo será sede de una nueva edición de la Feria del Libro y Expo Estudiantil, un evento que convoca a toda la comunidad para celebrar la lectura, la formación y la identidad. Bajo el lema “Memorias compartidas entre páginas y montañas”, esta segunda edición se realizará en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.

 

Organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo, la feria reunirá a escritores, bibliotecas, editoriales, universidades, centros de formación, emprendedores culturales y representantes de distintos espacios educativos.

 

Espacio de encuentro

 

Durante tres jornadas consecutivas, la feria ofrecerá una variedad de actividades pensadas para estudiantes, docentes, familias, profesionales y público en general. Algunas de las propuestas confirmadas incluyen:

 

  • Presentaciones de libros y charlas con autores y autoras locales y regionales

     

  • Exposiciones de proyectos estudiantiles de distintas instituciones

     

  • Espacios de promoción de la lectura para todas las edades

     

  • Información sobre ofertas académicas y formativas

     

  • Stands de editoriales, librerías, artesanías y emprendimientos culturales

     

  • Talleres, espectáculos y actividades culturales durante todo el día

     

 

Invitación abierta

 

Las instituciones, editoriales, docentes, artesanos/as o emprendedores/as culturales que deseen formar parte con un stand o propuesta pueden inscribirse a través del formulario oficial: Formulario de inscripción

 

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Cultura al teléfono 2944 38 0831, o por correo en culturalagopuelo2024@gmail.com.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26
2
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
3
 Se realizará un corte en el suministro eléctrico en Esquel
4
 Durante un control policial, detuvieron a un hombre con pedido de captura
5
 La municipalidad de Esquel realizó un procedimiento por tendido irregular de fibra óptica en barrio Ceferino
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -