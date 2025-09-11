Lago Puelo se prepara para la 2ª Feria del Libro y Expo Estudiantil

Del 6 al 8 de noviembre, Lago Puelo será sede de una nueva edición de la Feria del Libro y Expo Estudiantil, un evento que convoca a toda la comunidad para celebrar la lectura, la formación y la identidad. Bajo el lema “Memorias compartidas entre páginas y montañas”, esta segunda edición se realizará en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.

Organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo, la feria reunirá a escritores, bibliotecas, editoriales, universidades, centros de formación, emprendedores culturales y representantes de distintos espacios educativos.

Espacio de encuentro

Durante tres jornadas consecutivas, la feria ofrecerá una variedad de actividades pensadas para estudiantes, docentes, familias, profesionales y público en general. Algunas de las propuestas confirmadas incluyen:

Presentaciones de libros y charlas con autores y autoras locales y regionales

Exposiciones de proyectos estudiantiles de distintas instituciones

Espacios de promoción de la lectura para todas las edades

Información sobre ofertas académicas y formativas

Stands de editoriales, librerías, artesanías y emprendimientos culturales

Talleres, espectáculos y actividades culturales durante todo el día

Invitación abierta

Las instituciones, editoriales, docentes, artesanos/as o emprendedores/as culturales que deseen formar parte con un stand o propuesta pueden inscribirse a través del formulario oficial: Formulario de inscripción

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Cultura al teléfono 2944 38 0831, o por correo en culturalagopuelo2024@gmail.com.

