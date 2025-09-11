15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelTrevelin
11 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin invita al Simulacro Electoral con Boleta Única de Papel

Hoy a las 15 horas se realiza la instancia de capacitación destinada a dar a conocer el nuevo sistema de votación mediante Boleta Única de Papel (BUP).
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin, el Honorable Concejo Deliberante y la Secretaría Electoral Permanente de la Provincia convocan a la comunidad a participar del Taller de Simulacro Electoral, una instancia de capacitación destinada a dar a conocer el nuevo sistema de votación mediante Boleta Única de Papel (BUP).

 

La propuesta tiene como finalidad que los vecinos y vecinas puedan familiarizarse con la modalidad de votación, practicar el procedimiento y despejar todas las dudas en torno a la implementación de este sistema, que será utilizado en los próximos comicios.

 

El simulacro se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre, a las 15 horas, en el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin (Río Corintos 520).

 

Se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada de formación cívica, que busca fortalecer la transparencia y la participación democrática.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se burló del nombre de El Hoyo… y el intendente le respondió con una propuesta inesperada
2
 La municipalidad de Esquel realizó un procedimiento por tendido irregular de fibra óptica en barrio Ceferino
3
 La pesadilla de un pasajero al que obligaron a bajar del micro en el medio del desierto
4
 Después de cinco horas de tensión se entregó la alumna que se atrincheró armada en una escuela
5
 Hallan gran cantidad de juguetes sexuales al borde de una ruta y nadie sabe quién los tiró
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -