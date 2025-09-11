Trevelin invita al Simulacro Electoral con Boleta Única de Papel

La Municipalidad de Trevelin, el Honorable Concejo Deliberante y la Secretaría Electoral Permanente de la Provincia convocan a la comunidad a participar del Taller de Simulacro Electoral, una instancia de capacitación destinada a dar a conocer el nuevo sistema de votación mediante Boleta Única de Papel (BUP).

La propuesta tiene como finalidad que los vecinos y vecinas puedan familiarizarse con la modalidad de votación, practicar el procedimiento y despejar todas las dudas en torno a la implementación de este sistema, que será utilizado en los próximos comicios.

El simulacro se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre, a las 15 horas, en el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin (Río Corintos 520).

Se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada de formación cívica, que busca fortalecer la transparencia y la participación democrática.

