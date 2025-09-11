ATECH Regional Oeste firmó convenios con la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin 

En el Mes de la Educación y coincidencia con el Día del Maestro, los representantes de la Regional Oeste de ATECH firmaron un convenio con la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin y sus parajes, encabezada por Roxana Velázquez.

El acto se llevó a cabo en las oficinas de Turismo de Trevelin y participaron Martín Pena (secretario regional), Nicolás Jorge (secretario gremial), Diego Pasarín (secretario de comunicación) y Juan Valle (secretario de promoción social y turismo).,

Cabe recordar que la gestión para concretar este acuerdo se inició con el ex secretario de Turismo Juan Peralta y se completó con la participación de la actual secretaria de Turismo, Cintia Figueroa.

El convenio permitirá que todas las afiliadas y todos los afiliados de ATECH en la provincia de Chubut accedan a beneficios, descuentos y promociones especiales en alojamiento, gastronomía, excursiones, transporte y propuestas culturales, generando además un impulso al turismo y la producción local.

De esta manera, la Regional Oeste de ATECH no solo celebra el Día de la Maestra y el Maestro, sino que también reafirma su compromiso con las y los trabajadores de la educación, acercando nuevas oportunidades de recreación, turismo y disfrute en toda la provincia.

SL